Capello: "Motta non fa scelte di simpatia. Juve sperimentale, con i nuovi..."

Le parole su Motta

Prima della gara, su Motta, l'ex tecnico aveva dichiarato: "A me piace molto, lui capisce di calcio. I giocatori che sta mettendo li ha allenati in precampionato, poi li ha schierati ed è stato ripagato. Non sono scelte di simpatia, ma dovute al lavoro". Tornando a quanto dichiarato dopo il triplice fischio: "Con gli ingressi di Conceiçao, Koopmeiners e compagnia si è vista molta più qualità in campo. E infatti la Juve ha preso in mano decisamente la partita, pur non riuscendo a vincerla».

Capello su Leao e Theo

Successivamente Capello ha parlato anche del caso che ha coinvolto Leao e Theo Hernandez in occasione di Lazio-Milan: "Soprattutto è una mancanza di rispetto per gli altri, perché vuol dire che tu consideri gli altri non degni di giocare e quindi manchi di rispetto. Si parla sempre di gruppo e di squadra, ma se tu fai questo gesto vuol dire ‘io devo giocare sempre e voi dovete fare la riserva sempre. Non va bene".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE