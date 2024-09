Pagelle Juve: Vlahovic, una serata buia. Muro Gatti-Bremer, Yildiz e Motta...

Allenatore: Motta 6

Il suo predecessore teorizzava che, quando non si riesce a vincere, almeno non bisogna perdere. La nota positiva sta qui: in una serata molto poco ispirata, la squadra non dà mai l’impressione di poter cadere. Ma nel primo tempo manca qualità e nella ripresa brillantezza: il primo vero test finisce… zero a zero.