Caro Sacchi, si sieda e legga la storia della Juventus e del suo gioco

Caro Sacchi, legga la storia della Juventus

Cominciamo dalla Juve, dal vecchio dibattito sulla sua storia e il suo approccio per arrivare alla vittoria: senza addentrarci in tempi difficili da ricostruire per chi non li ha vissuti (dal celeberrimo Quinquennio degli anni 30 all’epopea di Sivori, Charles e Boniperti), è necessario partire dall’era trapattoniana in cui i bianconeri hanno vinto letteralmente tutto in Italia, in Europa e nel mondo: la sua Juve, dicono i detrattori, aveva una mentalità sparagnina e vinceva solamente grazie alle individualità. Premesso che, se davvero si potesse vincere ogni trofeo a disposizione semplicemente grazie alla bravura dei giocatori, il ruolo degli allenatori – Sacchi incluso – sarebbe irrimediabilmente sminuito, e concesso che molto spesso, una volta in vantaggio, il Trap pensava più a conservare il successo che a dominare i rivali, denigrare quella squadra vuol dimenticare la formazione zeppa di attaccanti e di qualità (Bettega Rossi Platini Boniek) e una serie di record sensazionali, dai 51 punti più Coppa Uefa alla vittoria in casa dei campioni d’Inghilterra, in tempi in cui quell’impresa era considerata ai limiti dell’impossibile.