Juve, il dato che accomuna Motta e Allegri: non accadeva da 10 anni!

Il pareggio casalingo per 0-0 contro la Roma ha interrotta la serie di vittoria della Juventus in questo inizio di stagione. Un risultato che tiene comunque i bianconeri in vetta insieme ad Inter, Torino ed Udinese. Nonostante il primo piccolo passo falso, Thiago Motta può consolarsi con un record che alla Juventus mancava dalla stagione 2014/15, ovvero la prima con Massimiliano Allegri in panchina.

Juve, il dato che accomuna Motta e Allegri

Era dalla stagione 2014/15 che la Juventus non chiudeva le prime tre giornate di Serie A senza prendere gol. In quel caso a riuscirci fu proprio Massimiliano Allegri, che iniziò con tre vittorie contro Chievo, Udinese e Milan il suo lungo percorso sulla panchina bianconera. Un risultato simile a quello centrato da Thiago Motta, che si è però dovuto accontentare di 7 punti sui 9 disponibili, ma con la certezza di avere già un reparto difensivo più che solido.

Da Allegri a Motta: la Juve può sperare

Visto il dato in comune sulla solidità difensiva, Thiago Motta può sperare di replicare almeno in parte i risultati ottenuti dalla Juventus del 2014/15. In quella stagione i bianconeri vinsero infatti lo scudetto con ben 17 punti di vantaggio sulla Roma seconda in classifica e con la miglior difesa del campionato (24 gol subiti). Oltre al tricolore i bianconeri conquistarono anche la decima Coppa Italia in finale contro la Lazio e furono protagonisti di un grande cammino europeo in Champions League, interrotto solo a Berlino contro il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar.

