Bremer, mano in area su respinta di Soulé: perché è giusto non dare rigore

Il primo big match dell’anno tocca al nuovo numero uno degli arbitri italiani, Marco Guida, che dopo l’uscita di Orsato è diventato l’arbitro élite italiano più importante. Allo Stadium arbitra bene, in una partita che a dire il vero delude le aspettative in termini di intensità e occasioni. Il campano parte ammonendo giustamente Fagioli, anche se sono trascorsi solo 90’’. Il centrocampista aveva dato un brutto pestone a Pellegrini, la cui caviglia si piega in modo innaturale. Pochi minuti dopo però l’arbitro commette un errore, risparmiando l’ammonizione a Cristante, che prova a fermare Vlahovic in tutti i modi. Chiuderà con due gialli per parte.