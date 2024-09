Koop, Nico e Chico accolti così: Juve-Roma con gli occhi dello Stadium. E Dybala...

Entusiasmo. Aria nuova, da respirare a pieni polmoni. La Juventus che torna nel proprio stadio dopo la bella e convincente vittoria di Verona viene accolta da tantissimi applausi. Sorrisi, cori, incitamenti e positività. C’è davvero tutto quello che serve per dare energia ad un gruppo finalmente definito dopo il mercato. Non c’è da aspettare più nessuno e adesso la gente si può godere tutti i nuovi arrivati: in panchina ci sono anche Teun Koopmeiners , Nico Gonzalez e Francisco Conceicao , i tre giocatori che ancora non avevano avuto la possibilità di assaggiare il mondo Juventus nelle due precedenti uscite. C’era tanta voglia di conoscerli, al cospetto della Roma. In una gara che ha lasciato ogni istanza nostalgica chiusa in un cassetto: Dybala (applaudito calorosamente quando entra al posto di Soulè) era già tornato a Torino da avversario, mentre Soulé anche dai tifosi è stato considerato un sacrificio necessario della lunga estate bianconera. Tutti gli occhi dei 41.375 presenti, dunque, puntati sui volti nuovi a disposizione di Thiago Motta, che dal primo minuto conferma i soli Di Gregorio e Cabal .

Juve, il boato per i nuovi

Nella ripresa, però, il boato è immediato: Conceicao e soprattutto Koopmeiners, atteso per due mesi abbondanti, infiammano il clima di uno stadio che osserva ogni loro movimento in fibrillazione. Succede persino nel momento in cui Douglas Luiz si alza dalla panchina per iniziare il riscaldamento: i tifosi sono molto curiosi di vedere all’opera ogni singolo innesto figlio delle mosse di Cristiano Giuntoli. E anche se la sfida contro la Roma di sussulti ne produce davvero pochi, l’atmosfera resta calda fino all’ultimo minuto. Così come la spinta del pubblico: continua, incessante, mai in stand-by. Dopo la sosta e la trasferta di Empoli, la Juventus ritroverà la stessa passione, sia in Champions League (il 17 settembre c’è il Psv) che in campionato. Già, perché dopo il sold-out contro la Roma i tagliandi sono già quasi tutti in fase di polverizzazione per la sfida contro il Napoli della 5ª giornata. Come se non bastasse, è stata prorogata fino alla giornata odierna anche la possibilità di acquistare il “UCL games pack”.