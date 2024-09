Con chi lavorerà Motta? La lista dei giocatori Juve che non vanno in nazionale

Sapete quanti giocatori della Juventus partono per le nazionali? Sette. E se vi state chiedendo se è una buona o una cattiva notizia, beh, sappiate che Motta la considera buona. Perché sette è un numero più piccolo rispetto agli altri grandi club (l'Inter ne a 13 per esempio) e questo diminuisce il rischio di infortuni e aumenta la possibilità di lavorare durante la pausa per migliorare l'impasto della squadra. Sì, perché tranne Nico Gonzalez, chiamato dall'Argentina, e Cabal dalla Colombia, tutti i nuovi rimangono a Torino: Douglas Luiz, Koopmeiners, Francisco Conceicao, Di Gregorio, Kalulu, Adzic. Quindi Thiago avrà modo di lavorare sui meccanismi tattici con chi ha, di fatto, saltato tutto o quasi il ritiro precampionato. E oltre a Nico e Cabal, farà a meno di Gatti, Cambiaso e Fagioli, convocati da Spalletti in azzurro e Yildiz.