Juve, Danilo in Brasile per ritrovare il sorriso. Rinnovo automatico se...

Quando tocca a Danilo?

Normale che questa situazione, per un uomo competitivo come Danilo, rappresenti una puntura all’orgoglio. Nonostante tutto, comunque, il difensore è sereno. Sa che la stagione è appena cominciata, che la Juventus si trova ancora in una fase di costruzione e che non può pensare dal punto di vista fisico di giocare ogni singola partita in Italia e in Europa. Danilo, il cui contratto si rinnova in automatico fino al 2026 in caso del superamento del 50% delle presenze stagionali, è un giocatore di cui Thiago Motta si fida e le prime esclusioni dall’undici titolare non hanno scalfito la considerazione dell’allenatore. Una colonna dello spogliatoio, ma anche un elemento prezioso in campo. A maggior ragione in difesa, un reparto che come numero di pedine presenti in rosa non si può certo ritenere profondo. L’occasione per Danilo arriverà: magari direttamente in Champions League nella gara d’esordio contro il Psv, visto che dagli impegni col Brasile tornerà nella seconda metà della prossima settimana. La trasferta di Empoli è nel mirino, ma la durata del viaggio da Asunción a Torino potrebbe suggerire un altro riposo in campionato. In ogni caso, Danilo è pronto. Sta bene fisicamente, vuole dimostrare di essere un perno anche del nuovo corso e lotterà senza mugugni per una maglia. A prescindere dal discorso sulla fascia di capitano, anche perché all’interno del gruppo viene ancora considerato tale. Non si smette di essere leader, d’altronde, dopo tre panchine ad inizio stagione.

