Gatti e la scelta di Motta: una rottura totale con la storia della Juve

Federico Gatti sarà il capitano della Juventus di Thiago Motta? Sì. O, meglio, no. Cioè, insomma: Thiago Motta ha un'abitudine piuttosto singolare nella gestione della fascia di capitano, come sanno, per esempio, a Bologna. Motta sceglie più capitani durante la stagione e fa ruotare la fascia all'interno della squadra. Questo perché vuole che tutti si sentano coinvolti e tutti si sentano leader del gruppo. È una scelta in totale rottura con la storia del club (che ha sempre scelto il giocatore con più presenze o, in certi casi, il più rappresentativo o carismatico, assegnandogli la fascia anche per più stagioni), ma è anche una decisione presa in totale accordo con Cristiano Giuntoli e l'area sportiva della società.

Gatti capitano… e Danilo?

Insomma, Gatti è stato premiato con le prime tre fasce di capitano per il suo impegno e la sua applicazione sul nuovo sistema di gioco ed è stato scelto anche per la sua grinta e la spinta emotiva che dà ai compagni (peraltro entro fine mese arrivare il rinnovo), ma potrebbe lasciare la fascia a qualcun altro nelle prossime partite, se Motta individuasse qualcun altro a cui assegnare i gradi di capitano. E Danilo? Il capitano delle ultime stagioni nelle prime tre partite è stato in campo per appena cinque minuti e, ovviamente, senza fascia. La cosa ha colpito molti, ma tutti rassicurano che non ci sono problemi fra lui e Motta. È evidente che il tecnico non lo vede come terzino (Danilo spinge troppo poco per le esigenze del nuovo allenatore) e in mezzo continua a dare fiducia a Gatti, appunto, e Bremer. Danilo si consola con il Brasile che sabato incontrerà l'Ecuador, ma intanto rimugina.

