Vlahovic, il caso Chiesa spaventa la Juve: Giuntoli, il futuro è il nuovo colpo

DV9, un ingaggio da ritoccare

Contestualmente al prolungamento la Juventus vorrebbe ritoccare al ribasso l’ingaggio di DV9, che al lordo pesa 21 milioni, e chiaramente il giocatore, che al momento della firma non ha puntato la pistola alla testa di nessuno, non è entusiasta della prospettiva. È entusiasta, però, di stare alla Juve, cosa che mostra con parole e atteggiamenti e che può essere di grandissimo aiuto per arrivare a una soluzione che accontenti tutti: e che potrebbe essere trovata da Giuntoli e da Ristic attraverso una formula - per esempio l’inserimento di bonus - che renda l’ingaggio lordo meno pesante per la Juventus e eviti a Vlahovic un taglio netto. Far quadrare il cerchio, comunque potrebbe richiedere tempo. E di tempo ne hanno, la Juventus e, soprattutto, Vlahovic. Soprattutto Vlahovic perché il passare delle settimane e dei mesi per lui non rappresenta un problema, mentre per la Juventus può diventarlo, se ne passeranno troppi.