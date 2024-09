Conceicao ha già stregato i tifosi: Giuntoli e la Juve hanno un piano

Sui social spopolano già i brevi video delle giocate da giocoliere di Chico Conceicao : un biglietto da visita mica male nei primi minuti da calciatore juventino, nel finale di match con la Roma. Ma non è certo per la doti circensi che la Juventus l’ha scelto: a Thiago Motta serviva uno spacca-partite, un folletto imprevedibile in grado di creare scompiglio nelle difese avversarie, puntare l’uomo e creare superiorità numerica. Nell’idea di calcio del tecnico italo-brasiliano l’esterno offensivo deve possedere tali caratteristiche: così Cristiano Giuntoli, dopo un giro d’orizzonte, ha puntato sul figlio d’arte, un calciatore che sembra disegnato per la Liga e che sarà tutto da scoprire nel campionato italiano.