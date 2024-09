Szczesny: "Con Giuntoli tre minuti. Allegri e la cazzata dell'italiano..."

Szczesny mai capitano e il ricordo di Bonucci

Szczesny, continuando a parlare dei suoi anni bianconeri, risponde al perché non abbia mai indossato la fascia di capitano: "Se so il motivo? No, non lo so. La mia sensazione è che può essere una masterclass di Allegri: lui sa che non gioco bene quando sono troppo carico. Quando faccio un discorso allo spogliatoio perché troppo motivato non gioco bene, lo sai lui e lo so io, ma non ci posso fare nulla: se voglio parlare, parlo. Ad esempio la bellissima partita in casa contro l’Atalanta dell’anno scorso, finita 3-3: qualche giorno prima ci avevano tolto i punti in classifica, e per tutta la settimana ero stato incazzatissimo. Perché una cosa è togliere i punti prima di partire, un’altra quando ti tolgono quelli che hai conquistato in campo: quelli sono sudati, come fai a togliermeli? Fammi partire già con la penalizzazione, che è un’altra cosa! Comunque tornando alla partita: ero arrabbiatissimo, faccio un discorso alla squadra prima della gara e dopo 5’ mi son buttato la palla dentro la porta. E secondo me, dopo quella volta lì, il mister ha capito che forse avevo bisogno di rilassarmi e di non avere responsabilità della squadra".