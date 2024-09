Juve, Motta perde Conceicao: problema in allenamento, ora gli accertamenti

TORINO - Pausa Nazionali ma alla Continassa Thiago Motta è al lavoro con i giocatori disponibili per preparare la trasferta del Castellani contro l'Empoli (sabato 14 ore 18), tra i presenti quasi tutti i nuovi acquisti. Tranne Nico Gonzalez (Argentina) e Cabal (Colombia), tutti i nuovi sono a Torino compreso Francisco Conceicao che, però, si è dovuto fermare. Il giocatore portoghese, che ha ben impressionato contro la Roma, ha accusato un fastidio muscolare nella sessione di allenamento mattutina e domani sarà sottoposto ad accertamenti strumentali. Per un Conceicao che si ferma, in attesa di capire l'entità dell'infortunio, Motta ha potuto riabbracciare Vasilje Adzic nuovamente in gruppo. Il montenegrino, dopo il riscaldamento, si è dedicato a lavori di forza specifici, per poi concentrarsi su esercitazioni uno contro uno e due contro due. La squadra tornerà ad allenarsi giovedì mattina.