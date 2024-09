Pogba torna a seguire la Juve su Instagram: ecco cosa è successo

Secondo voi perché Pogba ha nuovamente schiacciato follow sul profilo Instagram della Juventus? Pensateci, ma - spoiler - non è un motivo particolarmente misterioso. Passo indietro : tra esattamente un mese sarà passato un anno da quando Pogba venne trovato positivo nel controllo antidoping di Udinese-Juventus (partita che non aveva giocato). Ne era seguita la sospensione da parte delle autorità sportive e, successivamente, anche quella della Juventus, che ha ridotto al minimo sindacale lo stipendio di Pogba (ovvero circa 2000 euro al mese).

Da allora, Pogba non si allena alla Continassa (peraltro ha lasciato Torino) e dopo essere stato condannato a quattro anni di squalifica dal tribunale antidoping, ha iniziato la sua battaglia legale per preparare il ricorso al Tas di Losanna, nella speranza di essere assolto (così ha dichiarato qualche settimana fa) o per lo meno di vedere diminuita la sua squalifica. Il problema è che la sentenza potrebbe arrivare a 2025 inoltrato. Insomma Paul deve aspettare un po'.

E nel frattempo torna a seguire la Juve. Segno di un riavvicinamento dopo la sospensione? No... Semplicemente si era accorto di non seguirla più per sbaglio e quindi è tornato a seguirla. La situazione fra lui e il club non cambia: fino all'appello non cambierà il trattamento economico (il contratto scade nel giugno '26) e il rapporto. In compenso resta forte il legame di Pogba con il tifo bianconero che, al di là delle recenti disavventure, non lo ha mai dimenticato.