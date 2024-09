Kostic, dai numerosi no all’apertura: il messaggio Juve e l’incastro Rabiot

Kostic apre al Galatasaray

Saltata l’opzione saudita è tornata di moda quella che porta dritti a Istanbul. Anche perché Kostic finora ha già declinato parecchie proposte. L’ultima in ordine di tempo è stata quella dello Spartak Mosca che si è aggiunta ai no palesati verso il ritorno all’Eintracht e all’approdo in squadre di Premier League di seconda fascia. Per informazioni in merito chiedere a Southampton e Crystal Palace. Insomma, il laterale serbo non è uno facile da convincere e accontentare. Lo sa bene pure Hernan Crespo che l’aveva chiamato a fine agosto per portarlo negli Emirati Arabi all’Al-Ain. Niente da fare. Adesso però Kostic ha dato segnali di apertura verso il Galatasaray, che potrebbe mettere sul piatto un triennale da 4 milioni a stagione per strappare il sì definitivo del serbo. Così fosse, l’esterno andrebbe pure a guadagnare di più rispetto a quanto prende a Torino (3,5 milioni annui fino al 2026). Lavori in corso. Sullo sfondo anche Fenerbahce (Mourinho lo stima e potrebbe pensarci in caso di fumata nera per la prima scelta Antony del Manchester United) e Besitkas (ha fatto un sondaggio tramite intermediari).