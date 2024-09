Fuori Conceicao, dentro Adzic: Motta e quei problemi che fanno comodo

TORINO - Sliding doors in casa Juventus: per un attaccante che si ferma, ecco un centrocampista che ritorna in gruppo. Francisco Conceiçao, impegnato in questi giorni alla Continassa perché non convocato nella nazionale portoghese, ha accusato ieri mattina in allenamento un problema muscolare. Oggi sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici al JMedical dai quali si capirà l’entità dell’infortunio e, di conseguenza, per quanto dovrà stare fermo. Dalle prime valutazione per Conceiçao, che ha debuttato domenica contro la Roma mettendosi subito in mostra per le sue giocate e la capacità di saltare l’uomo, sembra a rischio sia la trasferta a Empoli di sabato 14, alla ripresa del campionato dopo la pausa nazionali, sia l’esordio in Champions, il martedì successivo allo Stadium contro il Psv Eindhoven. Un peccato per l’esterno d’attacco, arrivato in prestito dal Porto con il dt Cristiano Giuntoli già al lavoro per trasformarlo in un acquisto definitivo, ma si tratta del secondo infortunio stagionale: Chico si era già dovuto fermato agli inizi di agosto per un guaio muscolare al gluteo sinistro che gli ha impedito di debuttare con il Porto in campionato.