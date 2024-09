Conceicao, la nota Juve sull’infortunio: per quanto tempo starà fuori

Qualche minuto in campo nella ripresa della gara contro la Roma. L'esordio con la maglia della Juve e qualche giorno dopo la brutta notizia per Thiago Motta. Francisco Conceicao si è dovuto fermare durante l'allenamento di mercoledì 4 settembre e l'esito degli esami non ha dato risposte positive. L'esterno portoghese, infatti, dovrà osservare un periodo di riposo dopo il problema muscolare accusato nelle scorse ore.

Infortunio Conceicao, il comunicato Juve Una notizia negativa per Motta, la Juve e lo stesso calciatore rimasto a Torino per prepararsi al meglio in vista del ritorno in campo dopo la sosta. Difficile, però, vederlo sul terreno di gioco prima di 20-30 giorni circa, perché il problema muscolare accusato è abbastanza importante e il giocatore verrà valutato tra una decina di giorni.

Di seguito il comunicato del club sul portoghese: "Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell'allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni". Dunque dovrebbe effettuare i nuovi esami proprio a cavallo della gara della Juventus in campionato per capire come sta procedendo il recupero. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA