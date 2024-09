Douglas Luiz in panchina: i due motivi di Motta e il retroscena sull'affare Juve

Se bastassero il tagliandino del prezzo appiccicato sul cartellino o l’attesa dei tifosi, Douglas Luiz sarebbe diventato automaticamente un titolare inamovibile della nuova Juventus di Thiago Motta. Le dinamiche, invece, non si sono affatto stritolate in maniera così lineare e, anzi, si sono attorcigliate intorno ad alcuni paletti rimanendone impigliate. E per ora non bastano a sbrogliarle nemmeno il peso dei 51,5 milioni che il club bianconero ha versato per il cartellino del brasiliano: non possono in generale (un allenatore sceglie in base alle esigenze) e di sicuro non nelle dinamiche di gestione che ha introdotto Thiago Motta. Che poi l’essenza del mestiere di allenatore è quella delle ”scelte”: chi sta dentro e chi sta fuori. E, finora, Douglas Luiz è stato prevalentemente fuori: 55 minuti, poco più di un tempo di gioco in tre partite di cui due di difficoltà non certo elevata. E se contro il Como, alla prima giornata, è risultato automatico e conseguenziale legare la scelta a un ritardo di condizione, in conseguenza del fatto che era stato l’ultimo a sbarcare alla Continassa, dopo le domande sono inevitabilmente aumentate: perché Thiago non fa giocare Douglas Luiz titolare.