L’altra Juve, quella del look: lo spogliatoio ha deciso chi ha i capelli peggiori

La sosta per le nazionali è iniziata da poco e in casa Juventus si continua a parlare di calcio, ma non solo. Tra le tante domande fatte allo spogliatoio, ne è emersa una: chi ha il peggior taglio di capelli? E si sa, tutti tengono al proprio look. Però si sono espressi tutti o quasi. "Non voglio dire nessun nome, i ragazzi sono così freschi!" - ha detto Perin con la sua solita vena ironica. "Se parlo, poi avrò grossi guai" ha aggiunto Kalulu. Ma chi ha vinto il premio di peggior hairstyle?