Locatelli, addio Juve sfiorato e no a De Zerbi per brillare con Motta e l'Italia

Locatelli, no alla Premier per la Juve

Niente da fare. Troppo forte l'amore del ragazzo per i colori bianconeri, troppo forte il desiderio di non lasciare la propria squadra del cuore. Una maglia voluta fortemente e per indossare la quale, nell’estate 2021, il centrocampista aveva detto no a società del calibro di Arsenal e Borussia Dortmund. Post Europeo vinto, infatti, Locatelli era uno dei calciatori più corteggiati a livello internazionale, ma alla fine se lo aggiudicò la Juve grazie al lungo corteggiamento dell’allora direttore sportivo Federico Cherubini. Per giocare nella Vecchia Signora Locatelli rinunciò a contratti economicamente più remunerativi. Ecco perché, nell’ultima estate, non ha avuto alcuna paura di rimettersi in gioco, pur di continuare a militare nel club dei suoi sogni. Riconquistata l’amata Juve, ora Manuel ha messo nel mirino l’Italia. Tornare in Nazionale è il prossimo traguardo nella sua testa, da centrare magari già a ottobre per gli impegni contro Belgio e Israele. Missione decisamente possibile, continuando a brillare così con la Juventus. A quel punto per il ct Spalletti sarebbe difficile continuare a lasciarlo fuori dal gruppo azzurro.