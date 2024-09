Nico Gonzalez infortunato, Juve in ansia: chiede il cambio con l’Argentina

Brutte notizie per Thiago Motta e per la Juventus. Dopo l'infortunio di Francisco Conceicao, si ferma anche Nico Gonzalez. Il calciatore ex Fiorentina è stato costretto a lasciare il campo, per un problema fisico, all'inizio del secondo tempo della partita tra Argentina e Cile per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Nico ha chiesto il cambio al 53' minuto di gioco: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma è in forte dubbio per la partita di Serie A della Juve contro l'Empoli alla ripresa del campionato. "Valuteremo le condizioni di Nico Gonzalez e Alexis (Mac Allister, ndr)", ha detto il commissario tecnico Scaloni nel post-partita, come riportato sempre da ESPN.