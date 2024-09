Yildiz con la Turchia: prima volta da 10 Juve, cerca un gol anche per Motta

Yildiz e quel numero che fu di Baggio e Del Piero

La maglia, già. È l’aspetto simbolicamente più forte di questo inizio di stagione straordinario: l’assegnazione del numero 10, immediatamente seguita al rinnovo fino al 2029 e svelata con la seconda parte del video in cui un Yildiz astronauta “scopriva” le nuove divise 2024-25, sancisce la sua ascesa tra i simboli della nuova Juve. Un’assegnazione senza precedenti per età - Del Piero prese stabilmente la 10 a 20 anni, ereditandola da Roberto Baggio nel 1995-96 - e con l’unico precedente dell’ex capitano per il fatto di essersi praticamente portato quel numero dalle giovanili alla prima squadra, salvo un breve intermezzo con altre maglie (la 15 per Yildiz, varie per Del Piero visto che all’epoca non c’erano i numeri fissi).