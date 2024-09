Conceicao ko, il piano Motta: l'infortunio, l'assenza Champions, i tre recuperi

I recuperi: tre per uno. E Milik...

Dal dispiacere per lo stop di Conceiçao, Thiago Motta può consolarsi come detto con una sorta di 3 per 1. Ovvero, come detto, con i rientri di Adzic ma anche di Weah e Thuram, che alla prima giornata contro il Como avevano riportato lesioni di basso grado ai bicipiti femorali rispettivamente della gamba destra e di quella sinistra. Lo statunitense, se il recupero sarà completo e ottimale, potrebbe anche aspirare a un posto da titolare sulla destra dell’attacco, visti proprio l’infortunio di Conceiçao e il fatto che sia Cambiaso, impiegato in quella zona con Verona e Roma, sia Nico Gonzalez saranno reduci dagli impegni con le Nazionali. Obiettivo, il ritorno nella formazione iniziale a Empoli, nel mirino anche di Thuram (sempre in base allo stato di forma). A centrocampo però la concorrenza è più folta, tra l’altro con Locatelli, Douglas Luiz e Koopmeiners allenatisi a pieno regime per tutta la sosta. Come McKennie, nonostante una lussazione alla spalla sinistra di giorni fa: con lavoro preventivo e un tutore (indossato anche con la Roma) non ha problemi né ad allenarsi né a giocare.