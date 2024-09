Adzic scalpita dopo l'infortunio: talento da 10. Juve, quando può esordire

TORINO - Ah, già: c’è anche lui. La scorpacciata di gioventù assicurata dalla nuova Juventus di Thiago Motta, tra un Savona e un Mbangula, con la dieci sulle spalle di Yildiz sempre sullo sfondo, ha rischiato di far scivolare in un angolino Vasilije Adzic. Anche perché lui, nel frattempo, è incappato in un fastidioso infortunio muscolare, che ne ha inevitabilmente rallentato il processo di adattamento al calcio italiano e alla richieste del tecnico. Ora, però, il talento montenegrino è tornato a lavorare in gruppo. E già fantastica su un biglietto per la trasferta di sabato prossimo a Empoli. Il 18enne ex Buducnost, dopo aver scalpitato dai box durante le prime tre recite stagionali, ha completato il percorso individuale per ristabilirsi dalla lesione al retto femorale. E, da mercoledì, ha ripreso a sudare insieme ai compagni. A quelli che non sono attualmente impegnati in Nazionale, almeno.