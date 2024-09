La Juve si blinda, Giuntoli al lavoro per due rinnovi: a ottobre le ufficialità

Porte blindate in casa Juve , è proprio il caso di dirlo. I bianconeri sono l’unica squadra di Serie A a non aver ancora preso gol nei primi 270 minuti di campionato. Tre clean sheet in altrettante gare per il portiere titolare bianconero Michele Di Gregorio , che ha iniziato nel migliore dei modi ed è riuscito in poche settimane a non far rimpiangere un totem come Tek Szczesny , fresco di addio al calcio nelle scorse settimane. Un blocco granitico quello degli estremi difensori bianconeri e che può contare su valide alternative del calibro di Mattia Perin e Carlo Pinsoglio . Ecco perché nei piani della Vecchia Signora c’è la blindatura anche degli altri componenti del terzetto dei portieri juventini. Avanti insieme e ancora a lungo, questo l’imperativo nella testa del dt Cristiano Giuntoli che approfitterà della sosta di ottobre per definire e completare i prolungamenti di Perin e Pinsoglio , appunto.

Il blocco portieri

Per l’ex Genoa, che ha ereditato da Szczesny la maglia numero 1, l’intesa col suo agente Alessandro Lucci è già stata raggiunta da qualche settimana e prevede un accordo fino al 2026 con opzione di prolungamento automatico a determinate condizioni fino al 2027. L’estremo difensore di Latina è un pilastro anche all’interno dello spogliatoio e per questo la Juve durante il mercato estivo ha detto no alle tante richieste arrivate. Avevano manifestato interesse per Perin almeno quattro club di Serie A (Monza, Genoa, Fiorentina e Atalanta) più all’estero il Fenerbahce di Mourinho e in quasi tutti i casi sul piatto c’era l’offerta di una maglia da titolare per il classe 1992. Difficile dire di no e probabilmente qualche tentazione c’è stata, ma alla fine Mattia ha preferito continuare la sua avventura alla Juve. Pilastro assoluto dalle parti della Continassa è ormai Carletto Pinsoglio. Il premio da parte del club dovrebbe essere quello del prolungamento di contratto fino al 2026 per un ragazzo che si è rivelato prezioso come chioccia per i tanti giovani della rosa, oltre che un professionista esemplare ogniqualvolta è stato chiamato in causa. Inoltre la sua conferma rappresenta pure un valore aggiunto a livello di liste, visto che il classe 1990 è un prodotto del settore giovanile juventino. La Vecchia Signora si gode l’avvio-boom dell’Uomo Di Gre, ma punta a tenersi stretta anche i suoi scudieri.

