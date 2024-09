Nico Gonzalez, allarme o ottimismo? Le soluzioni di Motta sugli esterni Juve

E perché, nella stessa zona del campo, Conceiçao si è appunto fermato poche ore fa, a causa di un infortunio che lo terrà ai box all’incirca un mese . Una doppia defezione, insomma, rappresenterebbe un problema piuttosto serio, proprio alla vigilia della prima settimana caratterizzata da un triplo impegno: la trasferta a Empoli prima, l’esordio in Champions contro il Psv poi, la sfida al Napoli ancora in campionato infine. Thiago Motta ha bisogno di soluzioni e di forze fresche, anche se una rosa particolarmente duttile è in grado di offrire alternative: dal giovane Mbangula a un Weah prossimo al rientro, da un Yildiz più facilmente defilato con l’arrivo di Koopmeiners a un Cambiaso con le spalle coperte, a destra, non solo dal baby Savona , ma ora anche da Kalulu .

Al tecnico italo-brasiliano, però, servono quattro esterni alti a partita, almeno così racconta la sua storia in panchina, al fine di avere in campo elementi in grado per tutto l’arco della partita di interpretare al meglio il suo calcio aggressivo e il suo pressing per ampi tratti alto. Un marchio distintivo necessario per iniziare con il piglio giusto il cammino in Europa e per proseguire al meglio anche quello domestico. Così da confermare i progressi visti in campo al di là dei risultati e, soprattutto, non smorzare in alcun modo l’entusiasmo di cui è permeato in questo momento il mondo bianconero.

