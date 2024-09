Danilo, dalle panchine Juve alla leadership Brasile: “Mi sento al top”

"Sto bene fisicamente e mentalmente" - così Danilo dal ritiro del Brasile a Lance.com dopo il match vinto di misura contro l'Ecuador, valido per il settimo turno del gruppo sudamericano delle qualificazioni al prossimo Mondiale. Il difensore ha guidato la propria nazionale con la fascia da capitano al braccio e soprattutto scendendo in campo dal primo minuto. Quello che non ha fatto alla Juventus in questo inizio di stagione. Thiago Motta non lo ha mai schierato titolare e in totale gli ha concesso solo cinque minuti contro il Verona.