Juve davanti alla tv per Usa-Canada: tre giocatori sotto osservazione

Giuntoli su David

Ma in tutto questo, la Juve cosa c’entra? Sarà spettatrice attenta perché la passerella di Kansas City metterà di fronte alcuni obiettivi sensibili del mercato futuro dei bianconeri, in particolare per quanto riguarda l’attacco. Serviranno altri gol e Jonathan David, oltre a guidare la Nazionale della foglia d’acero in avanti, diventerà uno dei grandi obiettivi delle big d’Europa tra qualche mese, quando entrerà nell’ultima curva del contratto che lo lega al Lille fino a giugno 2025. Da parametro zero fa gola a tanti: in Italia c’è l’Inter in lista, in Spagna un top club come il Barcellona, ma la Juve si è già mossa da tempo. E Giuntoli, che è un estimatore del bomber canadese già ai tempi del Napoli, marca stretto il centravanti nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il rinnovo con il club francese (finora le proposte del Lille per prolungare sono naufragate). David è tra i protagonisti più attesi della sfida di stasera, quantomeno tra i canadesi: negli Usa invece non saranno a disposizione gli juventini Weah e McKennie, rimasti alla Continassa a lavorare sul pieno recupero agli ordini di Thiago Motta.