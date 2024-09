Koopmeiners sotto torchio, novità per Empoli-Juve. Motta pensa già al bis

Condizioni che Koopmeiners sta facendo di tutto per portare al top in queste di due settimane di sosta, approfittando della mancata convocazione nell’Olanda non solo per allenarsi con il gruppo rimasto alla Continassa, ma anche per svolgere un lavoro specifico per recuperare il periodo di stop. Una full immersion anche tattica nelle idee di Motta, che possa permettere al tecnico di lanciarlo tra i titolari alla ripresa: tanto più che gli altri due colpi di fine mercato con cui Giuntoli aveva rinforzato la sua Juve, Nico Gonzalez e Conceiçao , proprio durante la sosta si sono infortunati.

Koop titolare a Empoli, dunque? Forse. Dubbio che non riguarda tanto le condizioni dell’olandese o il suo inserimento: se Motta lo ha ritentuto in grado, fisicamente e tatticamente, di giocare un tempo il 2 settembre, sarà in grado di giocarne due il 14. Da vedere, però, se poi sarebbe già in grado di giocarne altri due il 17, giorno del debutto bianconero in Champions League, allo Stadium contro il Psv. La scelta per la partita del Castellani-Computer Gross Arena, dunque, sarà condizionata da quella di tre giorni più tardi, per Koopmeiners ma non solo per lui. Che decida di schierarlo titolare a Empoli, oppure contro il Psv, o anche in entrambe le partite, Motta potrà comunque finalmente contare sul primo, per importanza oltre che per tempistica, obiettivo che lui e Giuntoli hanno individuato per costruire la nuova Juve. L’inizio di qualcosa di grande.