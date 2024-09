Cambiaso, è della Juve l'apriscatole Italia: con Vlahovic si era già visto

Unico juventino nella “nuova” Nazionale di Luciano Spalletti, Andrea Cambiaso ha rappresentato l’esempio plastico della moderna duttilità che si chiede oggi agli interpreti dei ruoli, il suo in particolare visto che è sempre più dalle fasce che si determinano la superiorità numerica o la giocata con cui allargare le difese avversarie. Intendiamoci, non che non lo abbia già dimostrato nella Juventus fin dall’anno scorso (ricordate come “uscì dal binario” nella finale di Coppa Italia per trovare lo spazio in cui servire in verticale Vlahovic? Molte cose si costruiscono con sul tempo anche…), ma la crescita è continua anche e soprattutto a livello di personalità. Quella che, siamo di nuovo lì, ha costruito nel primo difficilissimo anno juventino (difficile, per esempio, che lo si veda ancora inginocchiarsi scosso dalla tensione per un pari agguantato all’ultimo minuto) e che gli ha permesso di giocare da veterano al Parco dei Principi, senza palesare il minimo timore reverenziale. Dal punto di vista tattico, ed ecco il punto della sua intelligente capacità di interpretare momenti e movimenti, è stata una delle chiavi del successo azzurro.