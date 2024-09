Nico Gonzalez, l’annuncio di Scaloni per la Juve: “Si è allenato a parte, le sue condizioni…”

Dopo l'infortunio di Francisco Conceicao, che costringerà il portoghese a rimanere ai box per circa un mese, c'è grande preoccupazione in casa Juventus per le condizioni di Nico Gonzalez. L'attaccante argentino ha infatti subito un colpo al tallone durante l'ultima sfida giocata contro il Cile. Un problema che sembra però essere di poco conto, visto che l'ex Fiorentina è rimasto nel ritiro dell'albiceleste, e di cui ha voluto parlare il ct Lionel Scaloni in conferenza stampa.

Argentina, Scaloni: "Nico Gonzlalez è con noi, ma si è allenato a parte" Dopo la vittoria casalinga contro il Cile, l'Argentina affronterà domani la Colombia nella rivincita dell'ultima finale di Copa America. Una sfida a cui dovrebbe prendere parte anche Nico Gonzalez, come annunciato da Scaloni: "La squadra sta bene anche se c'è qualche acciacco. Nico Gonzalez oggi si è allenato a parte, mentre Mac Allister lo ha fatto con noi . Vedremo come evolveranno le loro condizioni, non è che abbiamo fatto un allenamento così impegnativo per decidere come scenderemo in campo. In generale stiamo bene, possiamo fare qualche cambiamento rispetto all'ultima partita, ma manca ancora un giorno".

Juve, Nico Gonzalez in Colombia con l'Argentina Dopo la conferenza stampa di Lionel Scaloni, la nazionale campione del Mondo e del Sudamerica è partita per raggiungere Barranquilla, dove affronterà la Colombia nella seconda giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nico Gonzalez, come mostrato sui suoi social, è rimasto regolarmente con la squadra. La sensazione è che quindi potrà prendere parte alla sfida, almeno dalla panchina. Sospiro di sollievo anche per la Juventus, che dovrebbe averlo a disposizione per il ritorno della Serie A contro l'Empoli. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

