Schillaci ricoverato: nella notte arriva il messaggio di sostegno di Roberto Baggio

Totò Schillaci, dal calcio allo spettacolo: l'Isola dei Famosi e Pechino Express

Totò Schillaci non è stato solo una leggenda del calcio, ma anche un volto noto della televisione italiana. Nel 2004 ha partecipato all'Isola dei Famosi, confrontandosi con un contesto molto diverso da quello sportivo. Un anno fa, l'ex calciatore è tornato sul piccolo schermo partecipando con la moglie Barbara al travel reality Pechino Express. In quell'occasione, l'ex Inter ha parlato apertamente della sua lotta contro la malattia, avendo subito già due interventi per un tumore. Partecipare all'adventure game, condotto da Costantino della Gherardesca, è stato per lui una sorta di rivincita personale: "La trasmissione è stata una rivincita sulla malattia che mi ha fatto soffrire tantissimo", aveva raccontato. Tuttavia, ora Schillaci si trova nuovamente ad affrontare un peggioramento delle sue condizioni di salute. L'Italia intera continua a sostenerlo in questa nuova battaglia, con l'augurio di una pronta ripresa.