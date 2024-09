Koopmeiners si presenta alla Juve: quando e dove seguire la conferenza

Continua il lavoro della Juventus in vista della prossima trasferta di Serie A contro l'Empoli. I bianconeri si sono ritrovati al JTC dopo il riposo concesso da Thiago Motta nel weekend. Tanti sorrisi e battute per cercare di lavorare in serenità e ritrovare la vittoria dopo il pareggio contro la Roma nella scorsa giornata. L'allenatore bianconero non può ancora contare su tutta la rosa, visti gli impegni dei giocatori convocati dalle nazionali, ma ha una buona base di calciatori per continuare a plasmare le sue idee. Soprattutto per gli ultimi arrivati come Koopmeiners. E per l'olandese è tempo anche di presentarsi.

Koopmeiners-Juve, fissata data e ora della conferenza Dopo un lungo inseguimento in estate, Koopmeiners è diventato un giocatore della Juve negli ultimi giorni di mercato. In Serie A ha già esordito, facendo vedere già qualche lampo contro la Roma. Thiago Motta sta lavorando su di lui per metterlo al centro del progetto tecnico. Ora però avrà la possibilità di rispondere alle domande dei giornalisti e di presentarsi al mondo intero come un giocatore della Vecchia Signora. La conferenza stampa è stata fissata per domani 10 settembre alle ore 13.30 nella sala stampa dell’Allianz Stadium. In attesa delle sue dichiarazioni, intanto sta iniziando a familiarizzare con il gruppo, che sembra decisamente attivo e sorridente...

Juve, Perin il "francese" e "papà" Locatelli Koopmeiners si è limitato a un classico "Buongiorno", così come Adzic, mentre c'è stato qualcun altro che si è preso i riflettori dei social, come si vede nell'ultimo post pubblicato dalla Juve. A partire da Perin, che ha improvvisato un francese italianizzato a fianco a Kalulu. Poi la carica di Pinsoglio: "Un magnifico buongiorno a tutti voi". E infine la strana coppia Locatelli-McKennie, con il centrocampista azzurro protagonista di uno sketch con l'americano impaurito dalle telecamere e protetto come fa un padre con il proprio figlio: "Tranquillo, non ti fa niente".

