Conceicao, papà Sergio applaude la Juve: “Francisco vuole…”

Alla Juventus avere figli d'arte in squadra sta diventando quasi un'abitudine. Francisco Conceicao ( al momento ai box per infortunio ) è solo l'ultimo della lista. Il portoghese vive in una famiglia nata con il pallone con l'ombra del papà Sergio , ex Lazio e Inter, a proteggerlo. Il centrocampista ha elogiato l'ala della Vecchia Signora, con estrema sincerità, in un intervento a Radiosei: "Lui è diverso da me, è forte nell'uno contro uno e ha voglia di vincere" . Queste ultime parole rispecchiano a pieno il Dna del club e ora il classe 2002 potrà dare il suo contributo per allargare la bacheca della società e confermare la stima del padre.

La Lazio e il ricordo di Eriksson

"La Lazio non l’ho mai dimenticata. Mi sono trovato benissimo, vengo spesso a Roma ed i tifosi biancocelesti mi sono rimasti nel cuore. Sono un professionista, non si sa mai dove posso capitare. Questa piazza, certamente, mi ha riempito il cuore. Continuo a dire ‘forza Lazio’ sempre, l’ho fatto anche nella scorsa stagione in tv dopo una gara di Champions. Devo guardare avanti, allenerò in qualsiasi squadra, certo non alla Roma (ride,ndr)" - ha aggiunto Conceicao. Su Eriksson, recentemente scomparso: "Sven era una persona eccezionale, e questo va oltre le sue qualità da allenatore. Era un gentleman, tutti i giocatori erano legati a lui. Nella sua Lazio c'erano tanti giocatori di personalità, ma lui gestiva i diversi caratteri in maniera impeccabile. In settimana litigavamo, ma riusciva a fare in modo che la domenica fossimo una famiglia. Se ne è andato confermandosi sempre positivo, pensando più agli altri che non a se stesso. Mi viene ancora la pelle d'oca a sentire le vecchie radiocronache o a vedere i miei gol con la Lazio. Mi dispiace che non abbiamo vinto la Champions League, quello per me è un rammarico. Quella squadra meritava di arrivare fino in fondo anche in quella competizione. Abbiamo vinto tutto, ma quello resta un rammarico".

