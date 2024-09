Juve, Weah e Thuram a parte. Motta assente all'allenamento: ecco perché

La Juventus è tornata ad allenarsi dopo il riposo concesso da Thiago Motta nel weekend. L'allenatore bianconero non ha ancora la squadra al completo per via dei giocatori impegnati con le proprie nazionali, ma in questi giorni ha potuto integrare al meglio i nuovi acquisti. Il tecnico però non ha ancora ritrovato in gruppo Thuram e Weah, entrambi infortunati dopo la prima partita contro il Como. E nelle ultime ore non ha potuto neanche guidare le seduta di allenamento, ma per un motivo valido.

Juventus, come stanno Thuram e Weah I due giocatori stanno smaltendo gli infortuni muscolari per tornare al 100% in gruppo e dare una mano a Thiago Motta nelle rotazioni tra Serie A e Champions League. Infatti inizierà ora un vero e proprio tour de force, con una partita ogni tre giorni e sarà fondamentale avere il gruppo al completo. Weah e Thuram si sono ancora allenati a parte, ma lo staff bianconero è fiducioso per un loro reintegro nel minor tempo possibile. Non sono stati definiti ancora tempi di recupero certi, ma l'allenatore della Vecchia Signora può fare un mezzo sorriso.

Thiago Motta assente: spiegato il motivo Thiago Motta non ha potuto dirigere l'allenamento della Juventus. Nessuna malattia o cose simile, ma un impegno già programmato a Lissone. Gli allenatori della Serie A sono stati invitati a una riunione da Rocchi per porre l'attenzione soprattutto sul tema "perdite di tempo" e per favorire quindi un minutaggio effettivo più ampio nei match. Un argomento che ha portato anche ad alcuni cambiamenti come ad esempio l'assenza dei raccattapalle a bordocampo. Nelle prime tre giornate infatti è stata riscontrata una difformità nella durata effettiva delle partite, motivo per cui l'obiettivo degli arbitri sarà quello di aumentare i minutaggi anche attraverso il recupero. Il designatore del campionato italiano ha analizzato anche le principali novità regolamentari di questa stagione, in particolare legate a falli di mano in area, entrate violente. Un vertice svolto in un clima sereno, con gli allenatori che sono usciti soddisfatti dopo il confronto.

