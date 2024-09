Arthur in tutte le liste Juve, Motta stupirà ancora? Motivi e retroscena

Thiago Motta sta pensando di utilizzare in qualche modo Arthur? Iniziamo con dire che Arthur è perfettamente utilizzabile da Motta, perché è sia nella lista per il campionato di Serie A e per la Coppa Italia, sia nella lista Champions. Ora, l'inserimento nell'elenco consegnato alla Uefa è anche un'esigenza molto pratica per la Juventus, perché a gennaio, in caso di acquisti, il regolamento Champions per inserire un nuovo acquisto, consente solo di togliere un giocatore già in lista. Insomma, Arthur è stato inserito per non perdere il posto in caso di acquisto invernale. Ma non è detto che sia solo per questo.