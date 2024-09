Koopmeiners, l'8 Juve: "Il bianconero è un onore, posso fare tutto. Zidane..."

"Non penso ai gol, voglio vincere lo scudetto"

Sui traguardi personali: "Non penso a raggiungere il top come assist o gol, ma penso prima al bene della squadra. Voglio integrarmi il più possibile, il calcio va oltre i numeri. Voglio sentirmi al meglio per dare il mio contributo. Se la Juve è pronta per vincere lo scudetto? La Juve ne ha vinti tanti, quindi questo è il nostro obiettivo. Ma ora dobbiamo procedere per gradi, partita per partita. Ci vuole tempo visto che nel club sono arrivati tanti nuovi giocatori. Penseremo uno step alla volta. Poi ovviamente è chiaro che ogni giocatore vuole vincere titoli". Sul suo ruolo: "Ho giocato anche come difensore centrale in Olanda e quando sono arrivato qui in Italia sono stato messo subito più avanti. Preferisco comunque fare il centrocampista, ma voglio essere bravo a giocare in più ruoli. Vorrei diventare un calciatore ancora più completo. Mi piace giocare dietro le punte, l'ho fatto negli ultimi anni. Poi dipende in base alla partita e posso soddisfare tutte le esigenze".