Non è una Juve per vecchi: contro l'Empoli Motta lancia un altro giovane

Mbangula ha segnato contro il Como. Savona contro il Verona. Contro l'Empoli ci sarà spazio per un altro giovane? Attenzione a Thiago Motta , perché quando non ha tutta la rosa a disposizione (come è capitato per una lunga parte dell'estate), di solito si inventa qualcosa con i giovani. E in questa pausa internazionale, oltre a inserire il meglio possibile Koopmeiners e Douglas Luiz che sono rimasti a Torino, ha riflettuto sulla possibilità di utilizzare Vasilije Adzic , il trequartista montenegrino, che negli ultimi giorni ha completamente recuperato la forma dopo l'infortunio estivo.

Adzic si era fermato ai primi di agosto per un guaio muscolare, proprio quando Motta si era innamorato delle sue qualità tecniche, dopo la settimana di ritiro in Germania. Oggi che è tornato a disposizione e si è allenato in questi giorni con i compagni ha stuzzicato l'allenatore al lancio di un altro giovane. Adzic potrebbe avere spazio contro l'Empoli sabato alle 18. Da titolare o da subentrato, Motta vuole sfruttare la sua velocità e la sua tecnica.

Adzic, ha appena compiuto 18 anni, è stato uno dei primi acquisti di Cristiano Giuntoli che lo ha preso nello scorso gennaio dal Podgorica e lasciandolo nella sua squadra di origine fino a fine stagione. Lo ha pagato 3 milioni che potrebbero diventare 6 nel corso dei prossimi anni se scattassero tutti i bonus. Era destinato alla Next Gen, ma Thiago lo ha dirottato sulla prima squadra. È un trequartista, ma è anche in grado di giocare come esterno di sinistra, perfetto nel 4-2-3-1 che sta utilizzando la Juventus in queste prime uscite.