Da "è il più brutto..." a "non la passa mai": Vlahovic indovina le carte

Risate, sfottò e clima disteso alla Continassa alla ripresa degli allenamenti dopo le soste per le nazionali. E perché no, tra una sessione e un'altra, ci scappa anche il "momento gioco". Protagonisti di "Guess the teammate for the Club?", ovvero indovina il compagno di squadra, sono stati Vlahovic, Cambiaso, Douglas Luiz e Thuram. Lo scopo era quello di leggere la descrizione dei nuovi ratings e riuscire a capire a quale calciatore della Juventus si riferisse. Da "chi ha il peggior taglio di capelli?" a "non passa mai la palla", sono solo alcuni dei suggerimenti di una sfida tutta da ridere.