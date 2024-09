Bremer e le domande dei tifosi Juve: "Volevo fare il poliziotto. E su Chiellini..."

Domande e risposte per Gleison Bremer . L'intervistatore? I follower che lo seguono sul suo profilo Instagram. Il difensore di Juve e Brasile si è concesso ai tifosi aprendo uno box a disposizione per qualsiasi curiosità. Da cosa ne pensa della città di Torino fino a come e perché ha scelto il calcio e soprattutto il ruolo che poi lo ha consacrato nel calcio che conta. Il giocatore si è aperto totalmente, raccontando anche dettagli inediti che fino ad oggi non aveva mai rivelato, aprendo uno spaccato tra il suo passato, le aspirazioni future e gli idoli che hanno segnato la sua carriera.

Bremer risponde ai fan, dalla boxe a Chiellini

Un torinese di adozione, il difensore che è passato dalla maglia granata a quella bianconera, vive nella città piemontese da tempo: "Mi piace tanto, ormai sono sei anni che abito qui. Mia figlia è nata a Torino, e mia moglie si è abituato ormai alla città. È piccola ma allo stesso tempo grande perché c'è sempre molto da fare. E soprattutto è anche molto tranquilla".

Quali sport oltre il calcio? "Mi piace la boxe che mi aiuta tanto in campo, la Nba e il tennis, uno sport che secondo me molto bello". Alla domanda sui riti pre-partita del giocatore, risponde così: "Prima della partita ascolto un po' di musica e cerco di concentrarmi su cosa bisognerà fare in campo".

Non poteva mancare un passaggio su chi fosse il compagno di squadra più divertente nello spogliatoio: "Il numero uno è Carlo Pinsoglio, un grandissimo!".

Poi il racconto dei giocatori che lo hanno ispirato, dagli esordi all'approdo in Serie A:"Quando ho iniziato a giocare a calcio come difensore mi piaceva Lucio. Quando sono arrivato in Italia mi è stato molto di ispirazione Giorgio Chiellini".

Da piccolo Bremer si vedeva in divisa, ma non quella sportiva: "Ho iniziato a giocare a calcio molto presto, ma da piccolo sognavo di diventare un poliziotto".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE