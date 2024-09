L’ultima settimana di Motta e l’importanza di Weah e Thuram: riecco la Juve

Thiago Motta vive la sua ultima settimana da allenatore “vintage” con vista sulla trasferta di Empoli. Sì, vintage perché sarà l’ultima in stagione durante la quale potrà lavorare senza dover tener conto dell’impegno infrasettimanale, sia esso di Champions League (si parte la settimana prossima con il Psv in casa), di turno in campionato o di Coppa Italia (senza dimenticare la final four di Supercoppa italiana che si giocherà probabilmente a inizio gennaio). Che poi, vintage mica tanto, visto che club come la Juventus vengono saccheggiati dalle Nazionali anche durante le soste. A ’sto giro, però, sotto questo punto di vista a Thiago Motta è andata perfino bene, considerato che Koopmeiners e Vlahovic (ma anche Douglas Luiz e Bremer, per dire) hanno addirittura saltato le convocazioni pur non essendo infortunati e hanno così potuto allenarsi a pieno regime: non un dettaglio, visto che c’è da affinare l’intesa tra i due elementi a cui saranno maggiormente appese le “magnifiche sorti e progressive” della squadra bianconera.