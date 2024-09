Danilo ancora titolare con il Brasile: com'è andata la sfida in Paraguay

Dal Sudamerica arrivano buone notizie per Thiago Motta . Nico Gonzalez , in dubbio alla vigilia, è regolarmente sceso in campo nella sfida tra Colombia e Argentina realizzando anche il gol del momentaneo 1-1 con un bella sgroppata da metà campo conclusa con la rete e un'esultanza sfrenata . Alla fine, però, i Cafeteros hanno avuto la meglio costringendo al ko (2-1) i campioni del mondo. L'ex Fiorentina, dunque, si candida per una maglia da titolare nella gara di campionato in programma sabato alle 18 allo Stadio Carlo Castellani contro l'Empoli.

Danilo protagonista con il Brasile, ma alla Juve...

Nell'altro match della notte italiana, è sceso in campo anche il Brasile, sconfitto in casa del Paraguay per 1-0 (del centrocampista dell'Inter Miami Diego Gomez la rete decisiva). Nell'undici di Dorival Junior c'è anche Danilo, rimasto in campo per l'intero incontro così come nella gara di sabato contro l'Ecuador (successo per 1-0 firmato Rodrygo). Il difensore classe '91 in questo inizio di campionato ha racimolato appena 5 minuti con la Juve entrando al posto di Gatti nel finale del match del Bentegodi contro l'Hellas Verona vinto 3-0 dalla Vecchia Signora. L'impiego nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 con la Seleçao, però, lancia un messaggio chiaro a Thiago Motta: Danilo c'è ed è pronto per dare il proprio contributo alla causa bianconera.

