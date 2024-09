Empoli-Juve, emergenza rientrata: al Castellani il campo è a posto

Da Empoli arriva una buona notizia per la Juventus, ma in generale per tutto il “movimento” della Serie A: il manto erboso dello stadio “Castellani” è stato rimesso a nuovo, approfittando anche della sosta per le Nazionali, e non ci sarà più il rischio di dover giocare su un vero e proprio pantano come accadde nella prima giornata di campionato. Fecero scalpore, infatti, le immagini di Empoli-Monza giocata u un campo che pareva avesse appena ospitato una partita di rugby degli All Blacks. Un terreno di gioco che penalizzò lo spettacolo e che alzava esponenzialmente il rischio di infortuni, oltre che diffondere una pessima immagine del campionato italiano. L’Empoli si scusò e spiegò che il disguido era stato causato dall’impossibilità di effettuare per tempo alcuni trattamenti in seguito all’amichevole pre Europeo della Nazionale e stadio a disposizione della Figc per la fase finale del campionato libico! Che poi si è disputato da un’altra parte... Ma non importa: sia come sia, il campo era in condizioni impresentabili, tanto che il club toscano ha garantito gli interventi: «Nello scusarci nuovamente, siamo certi che per la prossima gara casalinga contro la Juventus il terreno di gioco sarà nuovamente in perfette condizioni, come sempre stato nel corso degli anni e come ampiamente apprezzato da calciatori e addetti ai lavori».