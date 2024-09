Thuram e Weah, Motta può sorridere. E Conceicao si presenta alla Juve

Mattinata di allenamenti per la Juventus, che si è ritrovata alla Continassa in vista della partita contro l'Empoli in programma sabato. In attesa di avere tutti giocatori a disposizione, con Nico Gonzalez impegnato ieri sera con la sua Argentina tra gli ultimi ad arrivare, mister Thiago Motta, dopo il riscaldamento ha spostato il focus sul possesso palla. Migliorare la circolazione e i movimenti per imporre il proprio ritmo di gioco agli avversari. La sessione si è conclusa con la consueta partitella e il lavoro atletico. Alla Continassa sono tornati Fagioli, Gatti, Cambiaso e Yildiz e importanti novità sono arrivate dall'infermeria con il rientro in gruppo di Thuram e Weah, che saranno a disposizione per il prossimo match.