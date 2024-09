Handanovic, Ribery e due ex Juve: chi sono i nuovi allenatori Uefa A

Ufficializzati dal Settore Tecnico Figc i nuovi allenatori Uefa A. Tra i tanti, ci sono anche Samir Handanovic e Frank Ribery, che hanno superato nei giorni scorsi gli esami finali del corso. Anche due vecchie conoscenze della Juventus, come Domenico Criscito e Davide Lanzafame. I neo tecnici avevano seguito tra giugno e luglio, a Coverciano, le 192 ore di programma didattico e adesso con questa qualifica, che rappresenta la seconda abilitazione massima per un allenatore riconosciuta a livello europeo, potranno guidare tutte le giovanili (incluse le Primavera), tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. I migliori del corso sono risultati essere l’attuale allenatore del Lentigione Calcio, Stefano Cassani, e Gianmarco Pioli, già collaboratore nello staff tecnico del padre, Stefano. Entrambi hanno conseguito il massimo dei voti.