Juve, la probabile formazione contro l'Empoli: i dubbi di Motta

Motta, centrocampo definito

In mediana sembra essere arrivato il momento di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, dopo aver giocato soltanto spezzoni di gara fino ad ora (precisamente 55' spalmati in tre partite), sembra essere in procinto di fare il suo debutto dal 1' con la maglia della Juve. Al suo fianco con tutta probabilità ci sarà Locatelli. Tra i convocati dovrebbe figurare anche Thuram che però, reduce da un fastidioso infortunio, ha di fatto recuperato e dovrebbe quindi partire dalla panchina nel match del Castellani. In caso di necessità potrebbe comunque scendere in campo a gara in corso, giocando di fatto la sua seconda gara ufficiale con i bianconeri.