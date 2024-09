“Vlahovic come Tony Effe, Adzic spaccherà. Del Piero? Un giorno…”

"Adzic spaccherà. Tra i nuovi mi piace Koopmeiners"

Il suo giocatore preferito?

«Tra i nuovi mi piace Koopmeiners: sono convinto potrà fare molto bene, ma il mio idolo resta Del Piero. Ho avuto la fortuna di incontrare spesso Alex a Los Angeles quando entrambi vivevamo lì: oltre al fuoriclasse che tutti conoscono, ho scoperto una persona di rara intelligenza e umiltà. Un esempio da seguire e che un giorno mi piacerebbe rivedere nella Juve in qualche veste» .



Facciamo un gioco: per ogni artista con cui ha lavorato ci deve fare un paragone calcistico. Partiamo da Tiziano Ferro.

«Lui era agli esordi: nessuno ci credeva e facemmo boom con Perdono e Rosso Relativo. Un talento incredibile come Yildiz» .



A chi abbiniamo Eros Ramazzotti?

«Per ruolo e capacità di essere decisivo a Del Piero. Se gli dai una bella canzone, la trasforma in una hit» .



Chi regge la scena con Jovanotti?

«Un fuoriclasse assoluto come lui: Cristiano Ronaldo» .



Arriviamo a due campioni juventini di oggi: Vlahovic e Di Gregorio.

«Dusan mi fa venire in mente Tony Effe: è il suo momento per prendersi la scena. DiGre so che ama molto rap e trap: dico Nayt» .



Infine un talento su cui puntare per la Juve e nella musica?

«Ho trovato il mio Adzic in Eva Bloo. Una deejay che mentre suona canta live. Fortissima. Entrambi spaccheranno».