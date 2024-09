Zoff: “Molto sorpreso dalla scelta Juve. I giovani? C’è chi si riempie la bocca”

Una leggenda, in campo, da 844 presenze nei club e 112 in Nazionale, una dopo l’altra fino a 41 anni suonati. Sei scudetti con la Juventus, tra le altre cose. Il Mundial ‘82 con l’Italia, tra i tanti titoli. E poi la Coppa Uefa da tecnico dei bianconeri, tra i successi in panchina. Il periodo da allenatore-presidente alla Lazio, singolare combo riservata a pochi oltre a lui, come quel posto d’onore al tavolo del presidente Pertini sul volo di rientro dal trionfo in Spagna. Dino Zoff, oggi, a 82 anni, non si perde una partita in televisione. E i suoi punti di vista sull’attualità sono tanti quante le vite vissute nel mondo del pallone.