Conceicao: “Mi rivedo in Cristiano Ronaldo. Quando la Juve mi ha chiamato…”

Contro la Roma ha già messo in mostra le sue qualità, ora Conceicao si è presentato al mondo Juve . L'ala portoghese, al momento indisponibile per infortunio, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenze stampa. " Cristiano Ronaldo è un mio punto di riferimento, sicuramente ci parlerò. Mi rivedo in lui" - ha detto con estrema personalità. Sulla scelta di accettare la corte dei bianconeri: "Quando ti chiama un club così non ci pensi molto".

Conceicao si presenta alla Juve: "Parlerò con Ronaldo"

"Mi sto trovando bene, sono stato accolto benissimo e sono felice di essere qui. Ovviamente ho più facilità di comunicazione con i brasiliani. Ora voglio solo dare continuità al mio lavoro. Perché ho scelto la Juve? Quando ti chiama un club come questo è ovvio che vuoi unirti a loro il più rapidamente possibile. Sono sicuro di aver preso la decisione giusta" - ha spiegato Conceicao in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Cristiano Ronaldo? Non ho parlato con lui del mio arrivo qui a Torino, sicuramente lo farò. Per me è un punto di riferimento così come per tutti i portoghesi. Mi rivedo in lui, per la mia voglia di migliorare". Poi sulle caratteristiche e sul rapporto con Thiago Motta: "Penso che il dribbling e l'uno contro uno siano le mie qualità principali. Dove mi piace giocare di più? Questa sarà una scelta del mister, ma sulla destra mi sento più a mio agio. Sono sicuro che con l'aiuto dell'allenatore migliorerò molto e mi porterà a un livello successivo. Cosa mi ha chiesto prima dell'esordio contro la Roma? Non mi ha chiesto nulla in particolare. Mi ha detto di godermi l'esperienza e di mostrare il mio calcio. Ed è quello che ho fatto. Non avendo fatto la preparazione non sono ancora al massimo del livello, ma lo raggiungerò".