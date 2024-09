Agnelli-Piaggio, in vendita la storica villa in Toscana: quanto vale

La Varramista, gli ospiti di prestigio e la riconversione di Giovannino Agnelli

Negli anni Cinquanta e Sessanta, la tenuta Varramista diventò un rifugio esclusivo per artisti, intellettuali e figure di spicco della cultura e della nobiltà italiana, ospitati dagli Agnelli-Piaggio. Tra gli ospiti illustri figuravano anche lo stilista Emilio Pucci di Barsento, l'attore Marcello Mastroianni e il conte Clemente Zileri dal Verme degli Obbizi. Negli anni la residenza è diventata quindi non solo una dimora per la famiglia, ma anche un luogo di ritrovo per il jet set dell'epoca. Prima della sua tragica morte, Giovanni Alberto Agnelli, detto Giovannino, figlio di Umberto Agnelli e Antonella Bechi Luserna Piaggio, scelse la lussuosa dimora come residenza principale, dando il via ad un'importante riconversione dei vigneti della tenuta, diventando così produttore di vini di alta qualità. Sempre alla Varramista fu celebrato il matrimonio tra Giovannino e Frances Avery Howe nel 1996.